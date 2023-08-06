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الدعليس يصدر توجيهاته لإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة

الإثنين 07 أغسطس 2023 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعليس يصدر توجيهاته لإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة



غزة/سما/

أصدر رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس توجيهاته اليوم لكل من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام، بإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة، وسرعة البت في قبول استقالاتهم التي تقدموا بها، ليتسنى لهم إتمام اجراءات توظيفهم بالوكالة حسب المدة الزمنية المنصوص عليها.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان " إنه بدءًا من الغد سيتسنى لهؤلاء المعلمين الحصول على إفادة إنهاء عملهم الحكومي وفق الأصول، بعد تذليل الاشتراطات المرتبطة بالفترة الزمنية اللازمة لقبول الاستقالة والإجراءات الإدارية المطلوبة.

#عصام الدعليس

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