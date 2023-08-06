طفرة في علاج السرطان - تفاصيل

وكالات / سما /

طور علماء في مستشفى أمريكي رائد "حبة قاتلة للسرطان" تقتل الأورام الصلبة من خلال "العلاج الكيميائي الموجه"، وقد طور هذا البروتين فريق بحث في مدينة الأمل، وهي واحدة من أكبر مؤسسات أبحاث السرطان وعلاجه في الولايات المتحدة، يعمل جزيء AOH1996 عن طريق استهداف بروتين PCNA ، وهو بروتين مهم لتكرار الحمض النووي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة Independent ، توصل العلماء لاقراص تم تطويرها على مدار العقدين الماضيين، وقد أظهر فعاليته في علاج العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا، إنه تم تطويره على مدى العقدين الماضيين، وقد أظهر فعاليته في الأبحاث قبل السريرية لعلاج سرطان الثدي والبروستاتا والدماغ والمبيض وعنق الرحم والجلد والرئة.

اختبرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Cell Chemical Biology ، البروتين عبر أكثر من 70 خطًا من الخلايا السرطانية، أشارت النتائج إلى أن الجزيء AOH1996 يقتل الخلايا السرطانية بشكل انتقائي من خلال "تعطيل الدورة الطبيعية للخلية" ، وتهدف المرحلة التالية إلى تعزيز التجارب السريرية على البشر.

قالت الدكتورة ليندا مالكاس، أستاذ في قسم التشخيص الجزيئي والعلاجات التجريبية بمدينة الأمل، إنه تشير البيانات إلى أن بروتين PCNA قد يغير بشكل فريد في الخلايا السرطانية، وقد سمحت لنا هذه الحقيقة بتصميم دواء يستهدف فقط شكل بروتين PCNA في الخلايا السرطانية".

"حبوبنا القاتلة للسرطان تشبه عاصفة ثلجية تغلق المراكز الرئيسية التي تحمل الخلايا السرطانية وتمنعها من الدخول، مشيرة إلى أن النتائج كانت واعدة، حيث يمكن للجزيء AOH1996 كبح نمو الورم كعلاج وحيد أو علاج مركب في نماذج الخلايا والحيوانات دون التسبب في السمية، العلاج الكيميائي التجريبي حاليًا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر في مدينة الأمل."

قال لونغ جو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ بحث مشارك في قسم التشخيص الجزيئي والعلاجات التجريبية في معهد بيكمان للأبحاث في مدينة الأمل، إنه لم يستهدف أحد من قبل بروتين PCNA كخط علاجي، لأنه كان يُنظر إليه على أنه غير قابل للتدمير، ولكن من الواضح أن مدينة الأمل كانت قادرة على تطوير دواء تحقيقي لهدف بروتيني صعب.

وأضاف، "اكتشفنا أن PCNA هو أحد الأسباب المحتملة لزيادة أخطاء تكرار الحمض النووي في الخلايا السرطانية، والآن بعد أن عرفنا منطقة المشكلة ويمكننا منعها، سنبحث بشكل أعمق لفهم عملية تطوير أدوية السرطان الأكثر تخصيصًا واستهدافًا.