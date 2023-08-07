وكيل لاوتارو مارتينيز يرد على شائعات ريال مدريد

وكالات / سما /

عاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، للتواجد في مدار ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، بعدما ربطته تقارير صحفية بإمكانية الانتقال للريال لترميم الهجوم في الموسم القادم.

ويعمل الريال على سد ثغرة رحيل كريم بنزيما عن النادي وذهابه للدوري السعودي مع فريق اتحاد جدة، وعلى الرغم من كون التعاقد مع كيليان مبابي هو الأولوية لإدارة فلورنتينو بيريز، إلا أن الميرينجي لم يهمل خيارات هجومية أخرى، كبدائل محتملة لفشل صفقة مبابي.

وكيل لاوتارو، أليخاندرو كامانيو، وضع النقاط فوق الحروف بخصوص ارتباط اللاعب بفكرة الانتقال للريال، خلال تصريحات صحفية، وقال” ناقشنا الوضع العام في إنتر ميلان في عام من الأعوام، إنه قائد الفريق الآن ويشعر بالسعادة في إنتر ميلان”.

وأضاف وكيل مارتينيز” مشروع إنتر ميلان الرياضي جيد للغاية، والآن نحن نتحدث عن إمكانية جعل لاوتارو أكثر سعادة، لدينا الوقت للحديث عن المستقبل، إنه واحد من أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم، لكنه سعيد للغاية في النادي الذي يعشقه من قلبه”.

وواصل الوكيل حديثه، لشبكة توتو ميركاتو الإيطالية” ريال مدريد واحد من أكبر أندية العالم وأي لاعب يتمنى الانضمام إليه، ولكني أكرر شيئاً بالغ الأهمية، لاوتارو يلعب للإنتر الذي خاض معه نهائي دوري ابطال أوروبا في الموسم الماضي”.