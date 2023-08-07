  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وكيل لاوتارو مارتينيز يرد على شائعات ريال مدريد

الإثنين 07 أغسطس 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل لاوتارو مارتينيز يرد على شائعات ريال مدريد



وكالات / سما /

عاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، للتواجد في مدار ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، بعدما ربطته تقارير صحفية بإمكانية الانتقال للريال لترميم الهجوم في الموسم القادم.

ويعمل الريال على سد ثغرة رحيل كريم بنزيما عن النادي وذهابه للدوري السعودي مع فريق اتحاد جدة، وعلى الرغم من كون التعاقد مع كيليان مبابي هو الأولوية لإدارة فلورنتينو بيريز، إلا أن الميرينجي لم يهمل خيارات هجومية أخرى، كبدائل محتملة لفشل صفقة مبابي.

وكيل لاوتارو، أليخاندرو كامانيو، وضع النقاط فوق الحروف بخصوص ارتباط اللاعب بفكرة الانتقال للريال، خلال تصريحات صحفية، وقال” ناقشنا الوضع العام في إنتر ميلان في عام من الأعوام، إنه قائد الفريق الآن ويشعر بالسعادة في إنتر ميلان”.

وأضاف وكيل مارتينيز” مشروع إنتر ميلان الرياضي جيد للغاية، والآن نحن نتحدث عن إمكانية جعل لاوتارو أكثر سعادة، لدينا الوقت للحديث عن المستقبل، إنه واحد من أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم، لكنه سعيد للغاية في النادي الذي يعشقه من قلبه”.

وواصل الوكيل حديثه، لشبكة توتو ميركاتو الإيطالية” ريال مدريد واحد من أكبر أندية العالم وأي لاعب يتمنى الانضمام إليه، ولكني أكرر شيئاً بالغ الأهمية، لاوتارو يلعب للإنتر الذي خاض معه نهائي دوري ابطال أوروبا في الموسم الماضي”.

#لاوتارو مارتينيز #ريال مدريد #إنتر ميلان #كريم بنزيما

الأكثر قراءة اليوم

"الكابينت" يقر "تسهيلات" لدعم السلطة

ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

استشهاد فتى برصاص مستوطن قرب رام الله

يديعوت: هذا هو البديل للانفصال عن الفلسطينيين..

"يسرائيل هيوم": سيناريو "مرعب" للحرب القادمة مع حزب الله والفلسطينيين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

t7EcQ

الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

أبو مرزوق: رفضنا مشروعا أميركيا لإقامة دولة في قطاع غزة (فيديو)

الكونغرس 1.jfif-6582cd8f-5ded-4793-bada-9c4871a8c030

اشتية لوفد من الكونغرس الأمريكي: استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة

الدعليس يصدر توجيهاته لإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة

photo_2023-08-07_16-53-40

جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد يوم من انتحار زميله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية