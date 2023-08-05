كيفية حظر محتوى قنوات اليوتيوب

وكالات / سما /

تجاوز موقع يوتيوب فكرة نظام أساسي لمشاركة الفيديو لأنه يوفر أكثر بكثير من مجرد خيار عرض مقاطع الفيديو وتحميلها، ومع ذلك ، فإن فكرة تحميل الفيديو لا تزال قائمة، ومع ذلك، فإن أي شخص لديه الحرية في تحميل أي شيء يريده ، بشرط أن يلتزم ببنود وشروط Google.

لكن على الرغم من ذلك ، هناك احتمال أن تتمكن من مشاهدة بعض مقاطع الفيديو والقنوات التي لا تريد مشاهدتها أو المشاركة فيها، ولحسن الحظ ، تقدم Google بعض الحلول التي تتيح للمستخدمين منع ظهور المحتوى من بعض القنوات في خلاصتهم.

وإذا كنت تتساءل عن كيفية حظر قناة على يوتيوب، فاتبع الدليلي المفصل خطوة بخطوة:

حيث أنه لدى المستخدمين خيار تعيين بعض الإرشادات ليوتيوب لتنظيم المحتوى من القنوات، و هذا هو على الأرجح أفضل حل ممكن لتجنب مشاهدة مقاطع الفيديو من قناة معينة، و لا تقيد هذه العملية مقاطع الفيديو من القنوات فحسب، بل تقيد أيضًا الأفلام القصيرة التي تنشرها هذه القنوات.

لكن الجانب السلبي لهذه العملية هو أنه بمجرد حظر قناة، لا توجد طريقة لإلغاء قفلها، لكنك تحصل على بضع لحظات للتراجع عن ذلك.

- افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك أو انتقل إلى يوتيوب في متصفح الويب.

- من صفحة يوتيوب الرئيسية، ابحث عن مقطع فيديو من القناة التي تريد حظرها.

- اضغط على زر القائمة بجوار عنوان الفيديو.

- واختر خيار "عدم التوصية بالقناة".

- ستحل بطاقة المعلومات محل الفيديو على شاشتك.

- انقر فوق تراجع إذا قمت بحظر القناة الخاطئة.

- سيؤدي هذا إلى إيقاف جميع التوصيات من تلك القناة المعينة،كرر الأمر نفسه لحظر القنوات الأخرى على يوتيوب.

بصرف النظر عن هذا، يمكنك أيضًا حظر التعليقات غير المرغوب فيها من تطبيقات يوتيوب على Android و iOS بالإضافة إلى تفضيلات قناة الإعداد لـ يوتيوب Kids أيضًا.