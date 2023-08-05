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التعليم تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

الأحد 06 أغسطس 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد



رام الله / سما /

قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول تأجيل العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وأكد الخضور في تصريحات إذاعية، أن العام الدراسي سيكون في موعده، يوم الأحد 20 أب/ أغسطس الجاري، ودوام الهيئات الدراسية والإدارية في 15 آب، لافتاً إلى أن المدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد سيبدأ دوامها في الـ 19 من هذا الشهر.

وأشار إلى أن العام الدراسي في قطاع غزة يبدأ يوم 26 آب، مؤكداً أن هذا العام سيبدأ بنظام الفصلين وليس أربعة فصول كما كان قبل.

وأكد الخضور أن "الوزارة تستعد للعام الدراسي الجديد على قدم وساق، وجميع الأمور المتعلقة بالتعيين والتنقلات في قيد التجهيز لتنتهي نهاية الأسبوع الجاري".

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