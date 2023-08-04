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توتر في جنين والرجوب ينفي علاقة الأجهزة الأمنية بحادثة الليلة

السبت 05 أغسطس 2023 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتر في جنين والرجوب ينفي علاقة الأجهزة الأمنية بحادثة الليلة



جنين / سما /

شهدت محافظة جنين، الليلة الماضية، حالة من التوتر، بعد الإعلان عن وفاة الشاب بهاء كعكبان، بعد إطلاق النار على مركبة كان بداخلها برفقة شاب آخر قرب شارع حيفا.

 

ووقعت عدة أحداث مؤسفة، حيث تعرض مقر المقاطعة لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع من قبل مجموعة من المسلحين.

 

فيما ردت الأجهزة الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المسلحين وشبان غاضبين حاولوا مهاجمة قوى الأمن.

 

وفي ساعات الفجر، اتهم مواطنون، الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على مركبة ما أدى لإصابة 3 منهم بجروح.

 

وكان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، نفى أن يكون للأجهزة الأمنية الفلسطينية أي علاقة بحادثة إطلاق النار على المركبة (التي توفي بها الشاب بهاء كعكبان)، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تحقق في الحادثة.

 

فيما لم يتم التعليق من قبل الجهات المختصة على الاتهامات الأخرى بإطلاق النار على مركبة ثانية.

#جنين #الأجهزة الأمنية #أكرم الرجوب

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