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إحياء الذكرى الـ18 لمجزرة شفاعمرو بالداخل المحتل

الجمعة 04 أغسطس 2023 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء الذكرى الـ18 لمجزرة شفاعمرو بالداخل المحتل



شفاعمرو/سما/

 أحيت مدينة شفاعمرو داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الـ18 لاستشهاد أربعة من أبنائها في مجزرة ارتكبها الإرهابي ناتان زادة.

وتجمع المشاركون في مراسم إحياء الذكرى أمام النصب التذكاري للشهداء في شفاعمرو، ورفعوا العلم الفلسطيني، ووضعوا أكاليل من الزهور على النصب. كما وضعت يافطة تحمل صور الشهداء الأربعة، وعبارة "لن نغفر ولن ننسى".

وجاءت الفعالية بدعوة من بلدية شفاعمرو واللجنة الشعبية.

وفي الرابع من آب عام 2005، فتح الإرهابي زادة النار داخل حافلة كانت متجهة من حيفا إلى شفاعمرو، ما أسفر عن استشهاد الشقيقتين هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك، وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في حينه، سبعة شبان من أبناء شفاعمرو بتهمة قتل الإرهابي مرتكب المجزرة، وهم: جميل وفادي صفوري، وباسل قادرية، وكرباج وهيثم حرب، ومنير زقوت، ونعمان بحوث.

#شفا عمرو

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