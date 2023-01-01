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بلينكن وشكري يناقشان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الجمعة 04 أغسطس 2023 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن وشكري يناقشان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية



واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن  وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن تحدث مع نظيره المصري سامح شكري لمناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي

وأضافت الخارجية: "بما في ذلك من خلال التنسيق المكثف لإنهاء النزاع في السودان، ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باثيلي فيما يتوسط للتوصل إلى مسار نحو انتخابات ناجحة في ليبيا، وتعزيز تدابير متساوية من الأمن والكرامة والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد الوزير بلينكن على دعم الولايات المتحدة لحل دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي بشكل يحمي احتياجات مصر المائية ويدعم مصالح كافة الأطراف.

ورحب الوزير بلينكن بالإفراج عن المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان باتريك زكي ومحمد الباقر مؤخرا وشدد على أن إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان يمكّن أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر.

#انتوني بلينكين #سامح شكري

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