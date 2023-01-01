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شهيد وإحراق سيارتين في هجوم للمستوطنين على قرية برقة

الجمعة 04 أغسطس 2023 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإحراق سيارتين في هجوم للمستوطنين على قرية برقة



رام الله/سما/

استشهد شاب في هجوم لعصابات المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، على قرية برقة جنوب شرق مدينة رام الله.

وبحسب وزارة الصحة فان الشهيد هو قصي جمال معطان (١٩ عاماً).

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت مصابا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية برقة لحماية مستوطنين هاجموا القرية، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاده لاحقا.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهب أهالي القرية للدفاع عن أرضهم ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بجروح خطيرة، إلى جانب اثنين آخرين أصيبا بالحجارة.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عدداً من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا، خلال الهجوم الذي لا زال مستمرا، سيارتين.

#الشهيد قصي معطان #الاحتلال الاسرائيلي #قرية برقة

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