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الفريديس: وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال جرائم القتل بالداخل المحتل

الجمعة 04 أغسطس 2023 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفريديس: وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال جرائم القتل بالداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

 نظم العشرات من أهالي الفريديس وجسر الزرقاء، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وذلك على المفترق المؤدي إلى الفريديس.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت شعارات منددة بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، من ضمنها: "دم أولادنا مش رخيص"، "الشرطة تتحمل المسؤولية"، "الشرطة شريكة بالجريمة".

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، إلى 129 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة ارتُكبت خلال 7 أشهر، مقارنة بسنوات سابقة.

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#الفريديس.
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