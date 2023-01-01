الأسيرات في سجن "الدامون" ينفّذن خطوات احتجاجية

رام الله/سما/

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسيرات في سجن "الدامون"، شرعن بخطوات احتجاجية منذ يوم الأحد الماضي، للمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية.

وأوضح النادي في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، بأن خطوات الأسيرات تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، وتأخير الوقوف على العدد أو ما يسمى بـ "الفحص الأمني".

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة السجن وردًا على ذلك فرضت مجموعة من "العقوبات" بحقّهن، وتمثلت "العقوبات الجماعية" يإغلاق القسم، ومنعهن من استخدام الهاتف العمومي، وسحب "البلاطات"، وإغلاق "الكانتينا"، وحرمانهن من الزيارة.

وفي هذا الإطار، أكد نادي الأسير أن الأسيرات، يواجهن كافة السياسات التنكيلية الممنهجة التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وذلك منذ لحظة اعتقالهن حتى نقلهن إلى مراكز التحقيق، ولاحقًا إلى السجون.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهن، في ظل العدوان المتصاعد على الأسرى.

يُشار إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 32 أسيرة بينهن قاصر.