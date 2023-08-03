نصرالله: لسنا مسؤولين عن معركة عين الحلوة لا من قريب أو من بعيد

رام الله / سما /

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله مسؤولية الحزب عن اشتباكات مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، وناشد جميع الأطراف المعنيين وقف الاقتتال بالمخيم.

وقال في مناسبة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت: “نحن لسنا مسؤولين عن معركة عين الحلوة لا من قريب أو من بعيد، نحن ضد هذا الاقتتال ونعمل على وقفه”، مضيفا “أناشد جميع الأطراف المعنيين وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة”.

وقال نصرالله اليوم الخميس إن “هناك من يقول – نفس التلفزيون الذي اتهم حزب الله بانفجار المرفأ – بأن ما يحصل في مخيم عين الحلوة سببه حزب الله وهذه تفاهة”.

ويشهد المخيم منذ يوم السبت الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 15 شخصا، بينهم المسؤول الأمني في حركة فتح محمد العرموشي.

وعن ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قال نصرالله “نعبر عن مواساتنا لكل من أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب”.

وأشار نصرالله إلى أن “السبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية”.