عائلة أبو قوطة توقع سند مصالحة مع بلدية خانيونس

غزة/سما/

أعلنت عشيرة السطرية وعائلة أبو قوطة في قطاع غزة، عن توقيعها سند مصالحة مع بلدية خانيونس، بعد احقاق الحق بشأن وفاة ابنها شادي أبو قوطة خلال حادث وقع اثناء عملية إزالة تعديات بواسطة البلدية.

وقالت في بيان لها مساء الأربعاء، إن المصالحة تمت برعاية حركة المقاومة الإسلامية حماس ورابطة علماء فلسطين.

وذكرت أنه سيتم فتح بيت العزاء لابنها المرحوم شادي عطية أبو قوطة عصر يوم الخميس القادم ولمدة 3 أيام، فيما سيتم إتمام مراسم الصلح بين الطرفين يوم السبت القادم بعد صلاة العصر مباشرة.

وأشارت إلى أن خطواتها المذكورة تمت بعد إعلان نتائج التحقيق من قبل اللجنة الحكومية وإحالة المتسببين في وفاة ابنها للنيابة العامة وانفاذ القانون والعدالة.





