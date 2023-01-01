هل أرسلت الحكومة الفلسطينية مذكرة احتجاج لقطر بسبب تشغيل المولد الرابع بغزة؟

القدس المحتلة/سما/

نفى مكتب رئيس الوزراء الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عن إرسال الحكومة الفلسطينية مذكرة احتجاج لدولة قطر في أعقاب موافقتها المساهمة في تشغيل المولد الرابع في محطة الكهرباء المركزية بقطاع غزة.

وأكدت رئاسة الوزراء "أن هذه الأخبار غير صحيحة."

وفي وقت سابق، قال رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام لدى اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة إنّ الحكومة برام الله أرسلت مذكرة احتجاج لدولة قطر في أعقاب موافقتها على المساهمة في تشغيل المولد الرابع في محطة الكهرباء المركزية بقطاع غزة.

وبيّن رئيس قسم العلاقات العامة أنّ رئيس الحكومة، محمد اشتيه، خطاباً "شديد اللهجة" لدولة قطر أعرب فيه عن استياء السـلطة الفلـسطينية من تقديم قطر مبالغ مالية لحل أزمة الكهرباء.

وبحسب رئيس قسم العلاقات العامة ، فإن اشتيه عدّ هذه المساهمة "مزعجة لقطر، وتجاوز لوجود السلــطة الفلــسطينية كونها الممثل الشرعي للفلـسطينيين، وهذا ممكن أن ينعكس على علاقة الســلطة بالدوحة".

وبدأت شركة توليد الكهرباء بتشغيل المولد الرابع بالمحطة، يوم أمس الثلاثاء، بعد منحة قطرية بتشغيله.

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل ، إن المولد سيستمر بالتشغيل، بجهود وتمويل من دولة قطر، وذلك حتى تاريخ الخامس من سبتمبر/ أيلول القادم.