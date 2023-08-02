انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بشكل ودي.. وهذا هو السبب!

وكالات / سما /

ما يزال الفنان المصري أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد عرضة للشائعات فيما يخص سير علاقتهما الزوجية، لاسيما بعد انتشار أخبار تفيد أنهما يعيشان العديد من المشاكل العائلية التي أدَّت لانفصالهما.

وأخيرًا، شاركت إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير أنباءً تفيد أن أحمد فهمي وهنا الزاهد انفصلا بشكل ودي، واتفقا على أن يحافظا على الأمر بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وأوضح المصدر أن سبب انفصال الثنائي يعود لخلافات عائلية، إلَّا أنهما أخفيا الأمر بسبب ارتباطهما بالدعاية لفيلمهما "مستر إكس".

ولم يرد أي من الفنانين على الأخبار المتداولة، لاسيما أنهما نفيا سابقًا شائعات انفصالهما في عدة لقاءات صحفية.

ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

بدوره، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشكك ومصدق، فعلَّقت إحداهن: "الله قولت كدا بتمهدو لي موضوع الطلاق "، وأضافت أخرى: "هي اصلا الجوازة دي من الأول غالط ف غالط هي لسه صغيرة وحلوة ماشاءالله روحها جميله إنسانة طيبة كان عجبها فيه اي وتسرعت جدا هو كل شويا يطلق ويتجوز بنات ناس مش لعبة".

وعلَّق آخر: "كان واضح في لقاء مع قناة العربية . الرقي و التحضر حلو في الزواج او الانفصال . الله يختار لهم الأحسن".