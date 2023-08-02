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عمرها 60 سنة.. حديقة كوبيليا أكبر صالة آيس كريم فى العالم

الأربعاء 02 أغسطس 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمرها 60 سنة.. حديقة كوبيليا أكبر صالة آيس كريم فى العالم



وكالات / سما /

تحظى Coppelia Park التى تشتهر بأنها أكبر صالة آيس كريم فى العالم بشهرة واسعة، حيث تُعرف أيضًا باسم "كاتدرائية الآيس كريم"، وهى تخدم حوالى 30 ألف عميل يوميًا وما يصل إلى 600 عميل فى المرة الواحدة، بحسب ما ذكر موقع odditycentral

تم بناء حديقة كوبيليا فى كوبا فى عام 1966، وتتكون من جناح مقبب من طابقين مستوحى من كاتدرائية برازيليا الشهيرة أوسكار نيماير والتى يصطف الناس خارجها لتناول الآيس كريم كل يوم، وحديقة خضراء كاملة مع مئات الطاولات حيث يمكن لما يصل إلى ألف شخص، الاستمتاع بالمأكولات المجمدة فى وقت واحد.

تقول القصة أن فيدل كاسترو أمر ببناء حديقة كوبيليا بعد فترة وجيزة من نجاح ثورته الشيوعية، وبحسب ما ورد طلب 28 حاوية من الآيس كريم من المنتج الأمريكى هوارد جونسون، وعند تذوقها قرر الرد من خلال إنشاء شيء أكبر وأفضل، ولكنه رخيص بما يكفى بحيث يمكن لأى شخص تحمله، حققت فكرته نجاحًا كبيرًا، وما زال الآلاف من الأشخاص حتى يومنا هذا يستمتعون بالآيس كريم المدعوم فى حديقة كوبيليا، أكبر صالة آيس كريم فى العالم.

قال فيدل كاسترو لصحفى زائر بعد فترة وجيزة من افتتاح حديقة كوبيليا: "قبل الثورة، أحب الشعب الكوبى آيس كريم هوارد جونسون، هذه طريقتنا فى إظهار أنه يمكننا القيام بكل شيء بشكل أفضل من الأمريكيين"

كان هناك وقت اعترف فيه حتى بعض الزوار فى الولايات المتحدة بأن حديقة كوبيليا كان يقدم أفضل آيس كريم فى العالم، جاء فى عشرات النكهات المختلفة تم شحنها بشكل روتينى فى الجليد الجاف لكبار الشخصيات الشيوعية فى جميع أنحاء العالم كدليل على الفخر الكوبى.

لسوء الحظ، كان لسقوط الكتلة السوفيتية عواقب وخيمة على الاقتصاد الكوبى، ولم يتم إنقاذ كاتدرائية الآيس كريم أيضًا، والتى أصبحت غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات الألبان ومع انقطاع سلاسل التوريد الخاصة به للزبدة والحليب المجفف، كان على كاسترو كوبا الاختيار بين الزبدة والآيس كريم.

اختارت الأخير وخفضت حصص الزبدة. كانت هذه الخطوة الأكثر شعبوية، والأكثر وضوحًا فى بلد حيث كان الناس مدمنين على الآيس كريم،  ولم تقدم حديقة كوبيليا العديد من النكهات بعد ذلك، ولكن لا يزال بإمكان الجميع الاستمتاع بالآيس كريم المدعوم هنا فى أى وقت.

حتى اليوم، لا يزال أكبر محل لبيع الآيس كريم فى العالم يحظى بشعبية كبيرة فى هافانا، فهو المكان الذى يحتفل فيه معظم الأطفال بأعياد ميلادهم، حيث يذهب الأزواج فى المواعيد الأولى، وهو أيضًا أحد مناطق الجذب السياحى الرئيسية فى العاصمة الكوبية، مقابل حوالى 5 بيزو كوبى لكل ملعقة.

#آيس كريم #العالم #حديقة كوبيليا #صالة

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