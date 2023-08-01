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كوفاسيتش: مانشستر سيتي قادرعلى الهيمنة في أوروبا لسنوات

الأربعاء 02 أغسطس 2023 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوفاسيتش: مانشستر سيتي قادرعلى الهيمنة في أوروبا لسنوات



وكالات / سما /

أكد النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب مانشستر سيتي الجديد، على قدرة الفريق على الهيمنة لسنوات في أوروبا.

وكان السيتي قد نجح في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المُنتهي للمرة الأولى في تاريخ النادي، ويُمني الجمهور نفسه بمزيدٍ من الألقاب.

وقال كوفاسيتش، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”أعتقد أن بإمكانهم بداية السيطرة، بالفوز ببطولة تُصبح أكثر ثقة، بالطبع بالنسبة لي الأمر يُعد البداية”.

وتابع :”الفريق شاب جداً، ويتحلى بالثقة ويلعب كرة القدم بطريقة رائعة، يجب أن تكون تلك المحطة هي البداية للسيتي”.

وأضاف النجم الكرواتي :”الفريق سيطر على الكرة الإنجليزية، وفي أوروبا أيضاً”.

وتحدث النجم الجديد للسيتي عن الفارق بينه وبين إيلكاي جوندوجان الذي غادر الفريق خلال الأسابيع الماضية.

وقال كوفاسيتش عن تلك المُقارنة :”أنا مُختلف عن إيلكاي، من المؤسف أنه لم يعد هُنا، يُمكن أن أكون قد تطورت بمُشاهدته لأنه يملك خصالاً أنا أفتقدها”.

يُذكر أن كوفاسيتش يملك في رصيده 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بواقع 3 بطولات مع ريال مدريد، وبطولة مع تشيلسي.

#ماتيو كوفاسيتش #مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي #دوري أبطال أوروبا

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