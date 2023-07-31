اسرائيل : تعاون استثنائي بين شركة إسرائيلية وسعودية

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع معاريف عن تعاون وشيك بين شركة "سولار إيدج" الإسرائيلية والشركة السعودية "عجلان وإخوانه القابضة".

يهدف التعاون إلى تزويد المملكة العربية السعودية بالطاقة المتجددة والذكية ، مما سيساعدها على تقليل اعتمادها على النفط بحلول نهاية هذا العقد.

وقال زفي لاندو ، الرئيس التنفيذي لشركة "سولار إيدج": "يشرفنا الحفاظ على التعاون ، ودعم رحلة المملكة العربية السعودية نحو" رؤية 2030 ". وسيوفر ذلك للمصانع المحلية في السعودية الدعم اللازم للانتقال السريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية النظيفة ".