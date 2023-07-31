عروض مغرية ..الإمارات تتصل باطباء اسرائيليين للعمل في مشافيها

القدس المحتلة / سما /

بدأ المسؤولون في الإمارات الاتصال بأطباء إسرائيليين وقدموا لهم عروضا مغرية للعمل لديها. وفق ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب التقرير بدأ الأطباء في اسرائيل مؤخرًا في تلقي عروض رسمية للعمل في الخليج في ظل ظروف جذابة للغاية.مشيرا إلى أن عدة آلاف من الأطباء الإسرائيليين في مجموعات "وتساب"، قد تلقوا عروضا رسمية، وصفها التقرير بأنها "جذّابة للغاية".

ولفت التقرير إلى أن مستشفيات ومنظمات طبيّة في الإمارات والبحرين و"دول أخرى في المنطقة" لم تسمّها، كانت من بين الجهات التي قدّمت عروضا للأطباء.

جاء ذلك عقب الاحتجاجات في اسرائيل والتي وصلت إلى القطاع الطبي الذي انضم إلى المعارضين للانقلاب الذي تنفذه حكومة نتنياهو ضد القضاء . وبحسب التقرير فإن الأطباء الذين يفكرون في مغادرة إسرائيل بسبب الثورة القانونية يزداد قوة ، والمسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بدأوا لأول مرة في الاتصال بأطباء إسرائيليين بعروض مغرية تشمل 3 أضعاف الراتب وإطارا تعليميا لأبناء الأطباء، ومنحهم الإقامة الذهبية " تشبه الجنسية تقريبًا وإمكانية العمل في مستشفى دون متطلبات تدريب خاصة أو إضافية.

تحظى العروض الجذابة بقدر كبير من الاهتمام من قبل الأطباء ، وإذا حدث ذلك ، فإن النظام الصحي في إسرائيل سينهار تمامًا...يضيف التقرير " الوضع الحالي في إسرائيل خطير للغاية ، وهناك نقص في عدد الأطباء ، و كشفت بيانات جديدة، جاءت ضمن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صعوبة وضع النظام الصحيّ في إسرائيل، والذي يشهد نقصا في الأطباء

ووفق المعطيات، فإنه يوجد في إسرائيل 10% أطباء أقلّ لكل ألف شخص، مقارنة بالمتوسط في الدول المتقدمة؛ فبينما يوجد في إسرائيل 3.3 طبيب لكل 1000 نسمة، فإن متوسّط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقف عند 3.7.

وأظهرت المعطيات أن نسبة الإشغال في الأقسام الداخلية في مستشفى "هيليل يافيه" في الخضيرة، قد بلغت 109%، بينما وصلت نسبة الإشغال في المركز الطبي للجليل في نهريا وفي "هداسا" في القدس إلى 114% لكل منهما.