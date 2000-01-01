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غداً- تشغيل المولد الرابع في قطاع غزة

الإثنين 31 يوليو 2023 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غداً- تشغيل المولد الرابع في قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت سلطة الطاقة، مساء اليوم أنه سيتم البدء بتشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة يوم غد الثلاثاء، بتمويل من دولة قطر.

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل في تصريحات صحفية، أنه سيتم تشغيل المولد الرابع صباح الغد، بجهود وتمويل من دولة قطر، وذلك حتى تاريخ الخامس من سبتمبر/ أيلول القادم.

وأشار إلى أن تغييراً إيجابياً سيطرأ على جدول الكهرباء، إذ سيعود للعمل بثماني ساعات وصل وثمانية قطع، بعد أن شهد اقتطاع ساعتين في الأزمة الأخيرة.

وأرجع "إسماعيل" أسباب أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل المولدات الأربعة في محطة الكهرباء، مستدركاً "لكننا أُبلغنا بتزويدنا بكميات من الوقود لتشغيل التُربينة الرابعة في المحطة".

وقدَّر رئيس سطلة الطاقة احتياج المولد الرابع إلى 13 مليون شيكل لتشغيله، لافتاً إلى أن الدعم المقدم سيكفي لتشغيله حتى مطلع سبتمبر القادم.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة منذ بداية فصل الصيف، حيث يحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء.

#غزة #المولد الرابع #الطاقة غزة #تشغيل المولد الرابع

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