"إسرائيل" تشتري عشرات الآلاف من قذائف المدفعية

القدس المحتلة/سما/

اشترت وزارة الحرب الإسرائيلية عشرات آلاف القذائف المدفعية من شركة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات الأمنية.

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية في تصريح، الإثنين، إنه بلغت قيمة الصفقة 60 مليون دولار.

وشركة أنظمة "إلبيت سيستمز" للأسلحة المتطورة هي شركة عامة عالمية مقرها في حيفا بإسرائيل، تأسست في عام 1996.

وقالت الوزارة: "وقعت مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية اتفاقية جديدة مع شركة "إلبيت سيستمز" لشراء عشرات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم لاستخدام سلاح المدفعية التابع للجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "وافق المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زمير على الاتفاقية التي تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليون دولار".

وتابعت: "سيتم تنفيذ العقد على مدار عام واحد، ومن المتوقع تسليم قذائف المدفعية خلال عام 2024".

وقال زئيف لانداو، مدير مديرية الإنتاج والمشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية: "ستعزز هذه الاتفاقية مع "إلبيت سيستمز" قدرات الجيش الإسرائيلي واستعداده لسيناريوهات قتالية متنوعة."

وتستخدم إسرائيل المدفعية في صراعها مع الفلسطينيين وفي الصراعات مع الدول المجاورة.