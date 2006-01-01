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الاحتلال يفرج عن القيادي مصطفى الشنار

الإثنين 31 يوليو 2023 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن القيادي مصطفى الشنار



نابلس/سما/

فرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين عن القيادي والمحاضر الجامعي مصطفى الشنار (61 عاماً)، بعد اعتقال إداري استمر نحو عام.

واعتقلت قوات الاحتلال الشنار في الثاني من أغسطس/ آب 2022 من منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس، ونقل إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا"، قبل أن يحول إلى الاعتقال الإداري الذي جدد له مرتان.

والشنار محاضر بقسم علم الاجتماع في جامعة النجاح، وكان أحد مرشحي قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي ألغيت عام 2021.

واعتقل الشنار عدة مرات وأمضى أكثر من 6 سنوات في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري، وأصيب عام 2013 بنوبتين قلبيتين حادتين منفصلتين أثناء وجوده في سجن "مجدو".

#نابلس #مصطفى الشنار

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