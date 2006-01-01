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"الكنيست" يخرج في إجازة صيفية

الإثنين 31 يوليو 2023 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكنيست" يخرج في إجازة صيفية



القدس المحتلة/سما/

خرج الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بإجازة صيفية تستمر حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال الكنيست في بيان، إن "العطلة الصيفية للكنيست بدأت الإثنين وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل".

وخلال الأشهر الماضية، ظل الكنيست محط أنظار المتابعين مع نظره في عدد من مشاريع قوانين قالت الحكومة إنها تهدف لـ"الإصلاح القضائي"، فيما قالت المعارضة إنها "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ويتوقع أن تعيد الحكومة الإسرائيلية طرح مشاريع القوانين المثيرة للجدل بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وفجرت مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" على مدى 30 أسبوعا الماضية موجة احتجاجات واسعة في إسرائيل.

#الكنيست الاسرائيلي

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