5 أسباب تدفع ديمبلي لمغادرة برشلونة والتوقيع مع باريس

وكالات / سما /

تشير جميع المؤشرات إلى رحيل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي عن برشلونة، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونزلت هذه الأنباء كالصاعقة على إدارة النادي الكتالوني والجماهير، لأنه لم يكن هناك أي شك في استمرار اللاعب قبل يومين.

باريس سان جيرمان قرر دفع الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع برشلونة، والبالغ 50 مليون يورو، لكن هذا الشرط سيرتفع إلى 100 مليون ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، الموافق 1 أغسطس. وأكدت بعض المصادر الصحفية أن النجم الفرنسي وافق بالفعل على عرض باريس.

في الحقيقة، هناك عدة أسباب دفعت عثمان ديمبلي للموافقة على عرض باريس سان جيرمان، أو على الأقل التفكير به، رغم أن الجميع كان واثقاً من استمراره مع برشلونة طوال الفترة الماضية، وهذه الأسباب جاءت على النحو التالي:-

لم يتم الكشف عن الراتب الذي سيقدمه باريس سان جيرمان لعثمان ديمبلي، لكن معظم المصادر تؤكد أنه يفوق الراتب المعروض عليه من برشلونة بحوالي 7 إلى 8 ملايين يورو في السنة الواحدة.

اللعب تحت قيادة لويس إنريكي في باريس

صحيح أن ديمبلي لم يسبق له اللعب تحت قيادة لويس إنريكي من قبل، لكن وجود مدرب مهم مثله في النادي الباريسي، ساهم بالتأكيد في قرار النجم الفرنسي، لاسيما وأن إنريكي يحظى بسمعة ممتازة في برشلونة.

الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يُبشر بالخير

عثمان ديمبلي وافق على تخفيض راتبه ووقع على عقد يمتد لعامين مع برشلونة في الصيف الماضي، والنادي يريد الآن تمديد عقده حتى صيف 2027 وتحسين راتبه السنوي، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم أي عرض رسمي له.

النجم الفرنسي يدرك جيداً أن برشلونة يعاني من مشاكل مالية واقتصادية لا حصر لها، ويواجه صعوبة كبيرة بتسجيل لاعبين تم تجديد عقودهم مؤخرا أو لاعبين تم انتدابهم، ولذلك يبدو أن اللاعب قرر الانتقال إلى نادٍ مستقر أكثر على الصعيد المالي وقادر على تلبية مطالبه وتأمين مستقبله.

ديمبلي مقتنع أن برشلونة يريد بيعه

صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت في تقرير نشرته صباح اليوم الاثنين أن عثمان ديمبلي بدأ التفكير بالانتقال إلى باريس بعد سماعه بأن هناك من يريد بيعه في برشلونة، بمجرد أن يرتفع شرطه الجزائي إلى 100 مليون في 1 أغسطس.

كما أوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة فشل في بيع مهاجمين آخرين مثل فيران توريس وأنسو فاتي، وفي ظل حاجة النادي للأموال حالياً، فإن الإدارة كانت تفكّر في بيع عثمان ديمبلي خلال شهر أغسطس المقبل، وهو الأمر الذي يبدو أنه أغضب اللاعب.

مغادرة برشلونة للتخلص من الإصابات

عثمان ديمبلي عانى في جميع مواسمه مع برشلونة من شبح الإصابات، علماً أنه لم يتعرض لأي إصابة خطيرة طوال مشواره في بوروسيا دورتموند، وربما يكون هذا سبباً إضافياً يجعل اللاعب يفكّر بالرحيل عن النادي الكتالوني، على أمل أن يتخلص من لعنة الإصابات التي طاردته منذ وصوله إلى ملعب الكامب نو.