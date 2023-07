أبرز الصداقات بين نجوم الفن حول العالم

وكالات / سما /

الصداقة هي أسمى وأرقى العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تجمع شخصين أو أكثر، التي تُبنى على الوفاء والإخلاص، والمحبة، والاحترام وجميع القيم الإنسانية السامية، ليتشاركا أعباء الحياة، والحزن قبل الفرح. فهي مشتقة من الصدق، لذلك فإن أساسها هو الثقة المتبادلة بين الأشخاص.

وانطلاقاً من هذه العبار ات، واحتفالاً بيوم الصداقة العالمي، سنُلقي الضوء على هذه العلاقة الوثيقة والوطيدة التي جمعت المشاهير ونجوم الفن عبر السنين.

تايلور سويفت وسيلينا غوميز

التقت الصديقتان سيلينا غوميز وتايلور سويفت في عام 2008 في حفل جوناس براذرز Jonas Brothers حيث كانتا تواعدان جو ونيك جوناس، على التوالي. لقد أقامتا على الفور علاقة وثيقة، وحافظتا على صداقة قوية على مر السنين؛ تشمل بطولة في مقاطع الفيديو الموسيقية معاً، والأداء على خشبة المسرح، والخروج معاً في لوس أنجلوس.

أوبرا وينفري وغايل كينغ

الجميع يعلم حقيقة أن غايل هي صديقة أوبرا المفضلة. التقى الثنائي الشهير لأول مرة في عام 1976 أثناء عملهما في محطة تلفزيون WJZ-TV في التيمور. كانت أوبرا تعمل مذيعة أخبار، وغايل كمساعدة إنتاج. أجرى أفضل الأصدقاء مقابلات متعددة، التي أصبحت فيما بعد علاقة وثيقة استمرت لــ47 عاماً.

مات ديمون وبن أفليك

كان النجمان أفضل صديقين منذ عام 1980، عندما كان مات ديمون في العاشرة من عمره، وكان بن أفليك في الثامنة من عمره فقط. عاش الثنائي على بعد مبنيين من بعضهما البعض في كامبريدج، ماساتشوستس، وارتبطا معاً في لعبة البيسبول وفي التمثيل أيضاً. قادهما الشغف الأخير إلى تمثيل العديد من الأفلام معاً، بما في ذلك فيلمهما الحائز على جائزة الأوسكار؛ Good Will Hunting، الذي كتباه معاً.

إيمي شومر وجنيفر لورانس

تفاجأ المعجبون بمعرفة أن إيمي شومر وجنيفر لورانس صديقتان، بعد أن شاركت ممثلة I Feel Pretty سلسلة من صور الإجازات لهما في عام 2015. وقد تم الكشف لاحقاً أن الوقت الذي تقضيانه معاً لم يكن مخصصاً للعب فقط، لقد كانتا كذلك في كتابة فيلم معاً يتألقان فيه بدور أختين. على الرغم من أن لورانس كشفت أن السيناريو قد تم في يناير 2016، إلا أننا ما زلنا ننتظر ما هو مؤكد أنه تحفة كوميدية. وفي عام 2018، حضرت جينيفر لورانس حفل زفاف شومر المفاجئ.

نيكول كيدمان ونعومي واتس

كانت الممثلتان المشهورتان في يوم من الأيام صديقتين في المدرسة، وحضرتا نفس المدرسة الثانوية في أستراليا وشاركتا في البطولة معاً في نفس العرض المسرحي، مسرح فيليب ستريت! لم تصبحا صديقتين حتى عام 1991، بعد أن التقيتا مرة أخرى في موقع تصوير فيلمهما Flirting. لقد أصبحتا صديقتين مقربتين لأكثر من 35 عاماً، يدعمان بعضهما البعض مهنياً وشخصياً. كما تقومان بنشر صور قديمة، لطيفة لهما. رافقت النجمتان بعضهما البعض على السجادة الحمراء، قدمتا لبعضهما البعض الجوائز، وتحدثتا عدة مرات حول صداقتهما الطويلة.

كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو

بعد بطولة Titanic معاً، أصبح هذا الثنائي صديقين حميمين، وكثيراً ما يُشاهدان يشجعان بعضهما البعض في عروض الجوائز، ويمشيان على السجادة الحمراء معاً. حتى إن ليوناردو هو من سار بكيت في الممر في حفل زفافها.

جادا بينكيت سميث وكوين لطيفة

التقى الثنائي لأول مرة في بالتيمور، كانت جادا مراهقة، وكانت كوين لطيفة تقدم عروضها في أحد الأندية. والآن أصبحت الاثنتان من الأصدقاء المقربين لأكثر من ثلاثة عقود. عززت الأيقونتان صداقتهما مراراً وتكراراً. أولاً، من خلال تألقهما في فيلم الإثارة والجريمة في التسعينيات Set It Off، قبل لم شملهما في فيلم Girls Trip الكوميدي لعام 2017.

ميغان ماركل وسيرينا ويليامز

نحن نعلم بالفعل أن سيرينا ويليامز أسطورة لعبة التنس.. لكن هل تعلمون أنها صديقة أيضاً مع أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية؟ كانت لاعبة التنس المحترفة صديقة لميغان ماركل منذ عام 2010، حيث دعمت دوقة ساسكس، سيرينا في مباريات التنس على مر السنين. تحدثت ويليامز ذات مرة في مجلة People عن ميغان، واصفةً إياها بأنها "صديقة نكران الذات".

جينيفر أنيستون وكورتني كوكس

التقت الصديقتان في مجموعة تصوير مسلسل Friends في عام 1994 وشكَّلتا صداقة قوية لا تُصدق استمرت لأكثر من 20 عاماً. لقد دعمت الاثنتان بعضهما البعض من خلال حالات الطلاق الخاصة بهما، واحتفلتا أيضاً بأوقات ممتعة معاً، حيث عملتا كوصيفتيْ شرف في حفلات زفاف بعضهما البعض. جين هي الأم الروحية لابنة كورتني؛ كوكو.

براد بيت وجورج كلوني

اتضح أن هذين النجمين لديهما قواسم مشتركة أكثر من كونهما نجميْن من الدرجة الأولى A-List. لديهما صداقة طويلة الأمد، وقد تعاونا في Ocean's Eleven (2001)، Burn After Reading (2008)، ومن المقرر أن يشاركا في فيلم آخر معاً.

كريستين ستيوارت وداكوتا فانينغ

قامت الصديقتان - منذ سنوات- ببطولة أفلام مختلفة معاً مثل The Twilight Saga، Cutlass، و The Runaways. لقد حافظتا على علاقة وثيقة على مر السنين. ومن أبرز مشاهد صداقتهما المتينة عندما قدمت داكوتا جائزة Elle's Women in Hollywood في عام 2016، لصديقتها كريستين، مشيرة إلى أن ستيوارت كانت هناك من أجلها خلال السراء والضراء.

سلمى حايك وبينيلوب كروز

كانت سلمى حايك وبينيلوب كروز صديقتين قبل وقت طويل من ظهورهما في فيلم Bandidas عام 2006. قدم الثنائي في حفل توزيع جوائز الأوسكار معاً في عام 2005، ونشرتا صوراً جميلة معاً على إنستغرام الخاصة بهما، وقد تحدثت كل منهما عدة مرات عن صداقتهما الطويلة.