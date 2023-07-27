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محمد رمضان.. غياب 4 سنوات عن السينما وعودة بفيلمين فى 2023

الخميس 27 يوليو 2023 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان.. غياب 4 سنوات عن السينما وعودة بفيلمين فى 2023



وكالات / سما /

يشهد عام 2023 عودة النجم محمد رمضان إلى السينما مجدداً بعد غياب 4 سنوات كاملة، وتحديداً منذ عرض آخر أفلامه الديزل عام 2018، حيث يعوض هذا الغياب خلال العام الجارى بفيلمين دفعة واحدة، الأول هارلى الذى عرض في موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، أما الفيلم الثانى فهو ع الزيرو المقرر طرحه في موسم صيف 2023.

ويدخل محمد رمضان منافسات موسم صيف 2023 بفيلم "ع الزيرو" المقرر انطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل، ويشار رمضان في بطولة الفيلم كلاً من: نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، اسلام إبراهيم، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

أما فيلم "هارلى" فعرض في موسم عيد الفطر الماضى وحقق إيرادات بلغت 36 مليون جنيه في شباك تذاكر الموسم، والفيلم يشارك في بطولته مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال،  وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وقدم محمد رمضان آخر أفلامه "الديزل" عام 2018 والذى شارك في بطولته ياسمين صبرى، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، فيما عرض له عام 2018 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017 وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

#محمد رمضان #السينما #افلام

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