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حماس تصدر بيانًا حول حادثة وفاة المواطن "أبو قوطة" بخانيونس

الخميس 27 يوليو 2023 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تصدر بيانًا حول حادثة وفاة المواطن "أبو قوطة" بخانيونس



غزة/ سما /

أصدرت حركة المقاومة الاسلامية حماس في محافظة خانيونس، بيانًا صحفيًا بشأن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة.

وشاطرت حماس، أهلنا في خانيونس عامة وعائلة أبو قوطة خاصة كل معاني الحزن والأسى والإدانة والاستنكار جرّاء الحادث الأليم الذي أدى لوفاة المواطن: شادي عطية عبد الحميد أبو قوطه.

وأكدت الحركة، أن بلدية خانيونس تتحمل كامل المسئولية عما حدث، فلا يوجد أي مبرر لهذا السلوك غير المسئول.

 

1) العزاء والتضامن التام مع ذوي الفقيد.

2) التأكيد على تحمل وزارة الحكم المحلي، وبلدية خانيونس مسئوليتها الكاملة والتامة تجاه ما حدث.

3) على كل مسئول عن هذا الحادث المستنكر المبادرة إلي تحمل مسئوليته فوراً.

4) المطالبة بلجنة تحقيق حكومية فوراً.

5) ستواصل قيادة الحركة في محافظة خانيونس متابعة كل التفاصيل مع الجهات الرسمية إحقاقاً للحق، ولن تسمح مطلقاً بهذه التجاوزات مهما كانت المخالفات القانونية هنا وهناك. 

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