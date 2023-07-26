استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية

قلقيلية/سما/

استشهد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة "14 عاما" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة بأن طفلا أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "حي النقار" في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.