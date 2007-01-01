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أحمد حلمي يحضر للجزء الثاني من كده رضا

الأربعاء 26 يوليو 2023 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد حلمي يحضر للجزء الثاني من كده رضا



وكالات / سما /

بدأ الفنان أحمد حلمي التحضير للجزء الثاني من فيلم "كدا رضا"، حيث أنه إجتمع مع الفنان أحمد فهمي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، خاصة أن فهمي هو الذي كتب سيناريو الجزء الأول من الفيلم، وتولى مهمة كتابة سيناريو الجزء الثاني.

وكشف مصدر مقرب من أحمد حلمي أنها اختار بالفعل عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من العمل، والذي سوف ينضم إلى أبطال نجوم جدد، نظراً لصعوبة مشاركة بعض نجوم الجزء الأول، ومن بينهم الفنان لطفي لبيب الذي يعاني من أزمة صحية شديدة.

وأوضح المصدر أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سوف يعلن حلمي عن تفاصيل الفيلم وأبطاله، مع إكتمال الفريق بشكل كامل.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "كدا رضا" قد عرض بالسينمات عام 2007 وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب ووائل علاء وإخراج أحمد نادر جلال  ومن إنتاج الباتروس والأخوة المتحدون للسينما.

#كده رضا #أحمد حلمي

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