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الصحف العبرية تتشح بالسواد

الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحف العبرية تتشح بالسواد



القدس المحتلة / سما /

فوجئ الإسرائيليون، صباح الثلاثاء، بطباعة الصحف العبرية الكبرى، لصفحاتها الأولى باللون الأسود بدون أي كتابة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجًا على تمرير الكنيست الإسرائيلي مساء أمس تعديلات قانون "المعقولية" المثير للجدل، والذي يهدف للحد من الالتزام بقرارات القضاء.

وتشهد "إسرائيل" منذ 7 أشهر أزمة كبيرة بفعل هذه التمريرات التي سعت إليها الحكومة المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، ونجحت بالوصول إليها أمس.

وتعاني "إسرائيل" من حالة انقسام شديدة، في ظل استمرار الاحتجاجات الرافضة لهذه التعديلات، والتي كانت الليلة الماضية ذروتها وأصيب خلالها أكثر من 30 متظاهرًا و10 من أفراد الشرطة الإسرائيلية، فيما اعتقل 18 من المحتجين.

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