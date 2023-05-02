قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت من بلدة بيتا جنوب نابلس، الشاب ناصر أبو مازن، والمحرر سلوم غانم بعد مداهمة وتفتيش منزليهما.

ووفقًا لذات المصادر، فإن تلك القوات قامت بتفتيش عدد من المحال والمخازن والمنازل في البلدة وصادرت العديد من تسجيلات الكاميرات.

وفي جنين، اعتقل الشاب عبد الهادي حبابية من بلدة صانور بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل دقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون في رام الله، وفتشت العديد من المنازل.

واقتحمت مخيم الدهيشة في جنوب بيت لحم، وداهمت العديد من المنازل.