صور: أضرار في حافلة للمستوطنين بعد تعرضها لإطلاق نار قرب حوارة

نابلس/سما/

تعرضت حافلة مستوطنين إسرائيليين، مساء اليوم، لأضرار جراء استهدافها باطلاق نار قرب حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

وذكرت مؤسسة انقاذ بلاحدود الاسرائيلية:" أن حافلة كان يتواجد بها مستوطنون قرب حوارة تعرضت لاطلاق نار دون وقوع إصابات مع وجود أضرار مادية.

وأضافت: "لم يتم التعرف على مُطلقى النار، وقوات الجيش تتواجد في المكان بكثافة، مشيرة إلى أن 8 رصاصات أطلقت تجاه الحافلة الإسرائيلية وبأعجوبة لم تقع أي إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار.