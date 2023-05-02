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صور: أضرار في حافلة للمستوطنين بعد تعرضها لإطلاق نار قرب حوارة

الإثنين 24 يوليو 2023 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: أضرار في حافلة للمستوطنين بعد تعرضها لإطلاق نار قرب حوارة



نابلس/سما/

تعرضت حافلة مستوطنين إسرائيليين، مساء اليوم، لأضرار جراء استهدافها باطلاق نار قرب حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

وذكرت مؤسسة انقاذ بلاحدود الاسرائيلية:" أن حافلة كان يتواجد بها مستوطنون قرب حوارة تعرضت لاطلاق نار دون وقوع إصابات مع وجود أضرار مادية.

وأضافت: "لم يتم التعرف على مُطلقى النار، وقوات الجيش تتواجد في المكان بكثافة، مشيرة إلى أن 8 رصاصات أطلقت تجاه الحافلة الإسرائيلية وبأعجوبة لم تقع أي إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أغلق حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار.

#نابلس

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