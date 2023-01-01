بالفيديو: الاحتلال يعتقل شابًا عند حاجز الجلمة بزعم محاولته تنفيذه عملية طعن

جنين/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابًا عند حاجز الجلمة العسكري قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله محمد منور من قرية عرانة وأرغمته على خلع ملابسه عند حاجز الجلمة العسكري.

وزعمت وسائل إعلام عبرية بأن قوات الاحتلال أحبطت محاولة طعن عند معبر جلبوع (الجلمة).

وادعت أن فلسطينيا من سكان جنين ركض باتجاه حراس سلطة المعابر حاملا سكين، وردوا بإطلاق نار في الهواء واعتقاله، مشيرة إلى أنه لا يوجد إصابات في صفوف قوات الاحتلال.