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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

السبت 22 يوليو 2023 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس



رام الله/سما/

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح يوم السبت، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، فيما شدد حصاره في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتاداهم إلى مراكز تحقيقه.

نابلس..

استشهد الشاب فوزي هاني مخالفة (18 عاما)، وأصيب الشاب محمد عمر مخيمر قبل اعتقاله، الليلة، باستهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان الشهيد مخالفة، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص المباشر، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية، كان بداخلها مواطنين.

طولكرم..

شنّت قوات الاحتلال حملة تفتيش لمنازل المواطنين عقب اقتحام مدينة طولكرم.

جنين..

اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد غرب جنين، فيما اعتقلت الشاب ميسان ابو شملة خلال اقتحامها للبلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنزة وسيلة الحارثية.


بيت لحم..

اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من منطقة العبيات شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن شادي عبيات (18 عاما)، وإبراهيم عوض عبيات (19 عاما)، ومحمد محمود عبيات، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

القدس..

اعتقلت قوات الاحتلال، فتى من حي رأس العمود ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد عديلة (15 عاما) بعد مدتهمة منزل عائلته.

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