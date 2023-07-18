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الرئيس الأمريكي يحث نتنياهو التوقف عن استهداف القضاء

الأربعاء 19 يوليو 2023 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأمريكي يحث نتنياهو التوقف عن استهداف القضاء



القدس المحتلة / سما /

 حث الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "التوقف عن التسرع" في خطة الإصلاح القضائي للحكومة بدون إجماع وطني، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ونقل توماس فريدمَن، كاتب عمود في صحيفة نيويورك تايمز، أن "الرئيس الأمريكي أعرب عن احترامه للاحتجاجات "المستمرة" في إسرائيل والتي تظهر "حيوية الديمقراطية الإسرائيلية".

كما شارك جو بايدن رغبته في أن يتوقف تحالف نتنياهو عن التسرع في إجراء إصلاح دستوري، دون حتى ما يشبه الإجماع الوطني، والذي من شأنه أن يقلل بشكل حاد من قدرة المحكمة العليا في إسرائيل على الإشراف على قرارات وتعيينات حكومة إسرائيل.

وأشار فريدمان إلى أن "نتنياهو حاول إرباك أصدقاء إسرائيل في أمريكا من خلال التقليل من أهمية التغيير الأساسي الذي تدفعه حكومته، من خلال تسميته إصلاحًا قضائيًا وتأطيرها على أنها صغيرة".

وقال فريدمان إن بايدن الآن "يشعر بقلق عميق على استقرار ومستقبل إسرائيل، أهم حليف لأمريكا في الشرق الأوسط، وهي الدولة التي يضع حبه لها على جعبته".

وتابع فريدمان في تقريره، "من الواضح أن هذا مجال له آراء قوية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك في حركة احتجاج دائمة تظهر حيوية ديمقراطية إسرائيل، والتي يجب أن تظل جوهر علاقتنا الثنائية"

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