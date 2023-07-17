"لوفيغارو": "الكبتاغون" يعيث فساداً في غزة

غزة/سما/

تحت عنوان: “الكبتاغون المخدر السوري يعيث فسادا في غزة”، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن كل الطرق في غزة تنتهي حتماً عند سفح جدار غير أن هناك استثناء واحدا لهذه القاعدة: شارع صلاح الدين، الشريان الرئيسي لهذا الشريط من الأرض المحصور بين البحر و”السياج الأمني” الذي تسيطر عليه إسرائيل. يربط شارع صلاح الدين نقطتي تماس بين قطاع غزة وبقية العالم.

يقع إلى الشمال من غزة معبر إيريز وإلى الجنوب معبر رفح، مع مدخل إلى إسرائيل والآخر إلى مصر. تمر آلاف الشاحنات من هناك كل يوم لتزويد سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة. هذه المنطقة تخضع لرقابة شديدة، للحصار الإسرائيلي منذ سيطرة حركة حماس عليها في عام 2007. ومع ذلك، يَنجح مهربو المخدرات في نقل حمولتهم إلى هناك.

وتساءلت “لوفيغارو”: كم من سكان غزة يلجؤون إلى الكبتاغون كطريقة لنسيان حياتهم اليومية من الفقر والحبس وانعدام الحرية؟.. لا توجد إحصاءات، ترد الصحيفة الفرنسية، لأن تعاطي المخدرات ليس من المحرمات في غزة فحسب، بل هو جريمة تعاقب عليها حركة حماس بشدة التي تحكم القطاع بحكم الأمر الواقع منذ عام 2007.

واعتبرت “لوفيغارو” أن المضبوطات التي تمت على الحدود تعطي فكرة عن حجم الظاهرة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، التي تتواصل بحذر بشأن هذا الموضوع، أعلنت في شهر يَناير/ كانون الثاني الماضي عن مصادرة عدة آلاف من حبوب الكبتاغون مخبأة في ثلاجة في طريقها إلى غزة.

وتابعت “لوفيغارو” التوضيح أنه على جانب غزة، تتولى إدارة مكافحة المخدرات بجهاز الشرطة بشكل خاص هذه المهمة، بحيث تعمل في جميع أنحاء القطاع، لكن مقرها الرئيسي في مدينة غزة ويخضع لحراسة مشددة.

ويقول العميد أحمد القدرة، مدير هذه الإدارة، التي تضم 40 شرطي من أصل 8500 شرطي في قطاع غزة: “أنشطتنا الرئيسية تتمثل في زيادة الوعي بمخاطر المخدرات ومحاربة العرض والطلب. عندما نمسك شخصًا يحمل القليل من المخدرات، نقوم بفتح ملف ونتركه يذهب. من ناحية أخرى، إذا قبضنا عليه مرة أخرى، فإننا نضعه في السجن. وهناك محاكمة وعقوبة يمكن أن تتراوح من ستة أشهر إلى السجن المؤبد. وقد يُعاقب على الصفقة بالإعدام”.. يعود تاريخ آخر حكم بالإعدام على الاتجار بالبشر إلى عام 2021.

تجاوزت تدفقات الكبتاغون، حسب الشرطي، تدفقات الحشيش والترامادول. تدخل هذه المواد إما عبر معبر إيريز، في أمتعة المسافرين العائدين من الخارج، أو عبر معبر كرم أبو سالم للشاحنات الذي تسيطر عليه إسرائيل. وتدخل معظم المخدرات عبر الحاويات من إسرائيل، يوضح العميد أحمد القدرة.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد دخل قطاع غزة في شهر مايو/ أيار الماضي نحو 6900 شحنة من البضائع المصرح بها من قبل إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم. وقال العميد أحمد القدرة، في هذه الصدد: “نحتاج إلى جهاز أشعة إكس لفحص هذه الشحنات، لكن الإسرائيليين لا يريدون أن يكون لدينا هذا الجهاز”.

“لوفيغارو”، أشارت إلى أنها اتصلت بالسلطات الإسرائيلية لكن هذه الأخيرة رفضت التعليق والرد على تصريحات مدير إدارة مكافحة المخدرات بجهاز الشرطة.

فبسبب عدم وجود جهاز أشعة إكس، يقوم عناصر شرطة حماس بإجراء فحوصات عشوائية مع الكلاب، حيث أعلنوا أنهم عثروا، خلال فصل الشتاء الماضي، على 50 ألف حبة في شحنة من الخشب. كما اكتشفوا أيضًا حشيشًا مخبأً في فضلات في شاحنة مبردة: كان المهربون يأملون في خداع كلابنا”.

ويضيف أحمد القدرة، موضحاً: “في شهر يونيو/ حزيران الماضي، فتشنا شحنة من القنابل الرغوية المخصصة للاحتفال، وعثرنا على حبوب الكبتاغون داخل 35 منها، بما يعادل مليون شيكل (حوالي 250 ألف يورو). ويتم حرق المنتجات المضبوطة بانتظام أمام الصحافيين في غزة.

ونقلت “لوفيغارو” عن محمد أبو مغيصيب، الذي عمل في غزة لمدة عشرين عامًا مع منظمة أطباء بلا حدود، قوله: “استخدام هذه المخدرات يجد مصدره جزئيًا في الصراع مع إسرائيل، مذكّراً أنه قبل عام 2007، لم يكن أحد يهتّم بالترامادول، التي كانت متوفرة بدون وصفة طبية في كل صيدلية”.

ومنذ أن شددت حماس سيطرتها على المخدرات، أصبح من المستحيل تقريبًا العثور المخدرات، حتى في السوق السوداء. فحبة ترامادول تكلف هناك 100 شيكل (حوالي 25 يورو)، مع العلم أن متوسط الراتب في غزة يصل إلى حوالي 420 يورو في الشهر، تشير “لوفيغارو”.

في إحدى الأمسيات على طاولة سرية في الطابق العلوي من أحد مقاهي الشيشة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، التقت “لوفيغارو” بشاب من غزة يدعى محمد، تحدث لها، قائلاً: “في البداية كنت أدخن الحشيش […] بعد ذلك نصحني بعضهم بأخذ الترامادول لأنه يمنحني الطاقة اللازمة للعمل.. كنت أتناول ثلاث حبات في اليوم، لكن حركة حماس منعتها، لذا التفت إلى التجار. كان الأمر سهلاً بالنسبة لي لأنني كنت أعرفهم لفترة طويلة، إذ نجدهم في كل مكان. عندما أشتري المخدرات، أحتفظ بها في يدي، وعندما أرى رجال الشرطة أسقطها على الأرض”.

ويؤكد محمد أنه تم القبض عليه مرة واحدة، مما أدى إلى سجنه لمدة ثلاثة أشهر، موضحاً أنه “في السنوات الخمس الأخيرة، انفجرت تكلفة الترامادول حيث وصلت تكلفة الوحدة 20 شيكل فقط. والآن نجد الترامادول في كل مكان! لكن لا يمكنني تناول سوى نصف حبة من الكبتاغون كل يوم بسبب آلام العظام التي يسببها لي”.