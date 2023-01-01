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نقل 5 معتقلين للمستشفى إثر حريق بسجن "ديكل"

الثلاثاء 18 يوليو 2023 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل 5 معتقلين للمستشفى إثر حريق بسجن "ديكل"



رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه بعد التحري والمتابعة من قبل طواقم هيئة الأسرى، فإن الحريق تم في سجن "ديكل" الذي يحتجز فيه سجناء مدنيين، ولم يكن في سجن النقب.

ونقل 5 معتقلين من سجن "ديكل" في النقب صباح اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد اندلاع حريق بالسجن، حيث يتم التحري إذا ما سجلت إصابات بصفوف الأسرى الأمنين..

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه بعد التحري والمتابعة من قبل طواقم هيئة الأسرى، فإن الحريق تم في سجن "ديكل" الذي يحتجز فيه سجناء مدنيين، ولم يكن في سجن النقب.

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