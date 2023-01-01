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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

الإثنين 17 يوليو 2023 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة



نابلس/سما/

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، مركبات المواطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس،  بأن مستوطنين انتشروا على طول شارع حوارة الرئيس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهاجموا المركبات الفلسطينية المارة بالحجارة.

وأضاف أن عددا من المستوطنين تواجدوا عند منطقة "المنشرة" القريبة من قرية برقة شمال غرب نابلس، وسط تخوفات من تنفيذهم اعتداءات بحق المواطنين في المنطقة.

وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية  بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة أمام المواطنين في كلا الاتجاهين، فيما أوقفت المركبات وفتشتها عند حاجز صرة غربا، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

#نابلس

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