  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"بالملابس الداخلية".. صورة لزعيم "فاغنر" تغزو مواقع التواصل

الإثنين 17 يوليو 2023 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بالملابس الداخلية".. صورة لزعيم "فاغنر" تغزو مواقع التواصل



وكالات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر زعيم شركة المرتزقة الروسية "فاغنر" بالملابس الداخلية وهو جالس على سرير، فيما تبدو كأنها خيمة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تمرد فاغنر الفاشل في روسيا.


ولا يزال مصير يفغيني بريغوجين غير مؤكد، فقد اعترف الكرملين فقط بلقائه في نهاية حزيران/ يونيو، بعد أيام من تمرده برفقة قادة فاغنر الرئيسيين.

والأسبوع الماضي، نشرت وسائل إعلام روسية مجموعة صور لزعيم "فاغنر" متنكرا بعدة أزياء عسكرية، عقب عملية التفتيش في منزله في سان بطرسبورغ، في أثناء محاولة التمرد أواخر حزيران/ يونيو الماضي.

وظهر بريغوجين في الصور خلال تواجده بليبيا، حيث ارتدى زيا عسكريا ليبيا، وتنكر بلحية مستعارة، ليظهر بأنه أحد المقاتلين السلفيين الموالين للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وانتهى تمرد "فاغنر" باتفاق ينص على مغادرة قائد شركة المرتزقة إلى بيلاروس. وعُرض على مقاتليه الانضمام إلى القوات النظامية، أو العودة إلى الحياة المدنية، أو المغادرة إلى بيلاروس، بعد أن توسط رئيسها ألكسندر لوكاشنكو.
 

في غضون ذلك، بدأ مقاتلو مجموعة فاغنر العسكرية العمل "كمدربين" لقوات الدفاع الإقليمية في بيلاروس، حسبما أعلنت مينسك، الجمعة.


وأفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن "دورات تدريبية مع وحدات من القوات الإقليمية تجري بالقرب من أسيبوفيتشي" شرق البلاد. مضيفة أن هؤلاء المجندين يتعلمون من بين أمور أخرى "تقنيات التنقل في ساحة المعركة وإطلاق النار التكتيكي".

وقال مسؤولون أوكرانيون وبولنديون، السبت، إن مقاتلين من مجموعة فاغنر وصلوا إلى روسيا البيضاء قادمين من روسيا، وذلك بعد يوم من إعلان مينسك أن المجموعة المرتزقة تتولى تدريب جنودها في معسكر جنوب شرقي العاصمة.

وقال أندري ديمشينكو، المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية، في بيان نشر على تطبيق المراسلة تيليجرام: "فاغنر في روسيا البيضاء". وأضاف أنه تم رصد تحركات "مجموعات منفصلة" من روسيا في روسيا البيضاء.

Image1_7202316192917734983901

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية منفذ عملية تقوع والكشف عن تفاصيل اعتقاله

الفصائل الفلسطينية تناقش أزمة الكهرباء بغزة.. إلى ماذا توصلت؟

كهرباء غزة تؤكد جاهزيتها لتشغيل مولداتها الأربعة

بصحبة والدة هدار غولدن.. هرتسوغ إلى واشنطن في زيارة دبلوماسية

دراسة : هكذا أوجد الجيش الإسرائيلي "محور المقاومة"

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

20230717074047

كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل

الحرم-الابراهيمي-يهود100-730x438

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

photo_2023-07-16_20-52-04

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

photo_2023-07-16_19-26-09

"لا غالب لكم".. حزب الله ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره

photo_2023-07-16_18-49-30

غالانت يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أثر الاحتجاجات على كفاءة الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية