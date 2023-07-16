"لا غالب لكم".. حزب الله ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره

بيروت/سما/

نشر الاعلام الحربي لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مقطع فيديو لمدة 6 دقائق يحاكي مراحل اقتحام المقاومة موقعاً للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أجواء ذكرى نصر تموز 2006.

ويحاكي الفيديو الذي يحمل عنوان "لا غالب لكم"، مراحل اقتحام الموقع وسيطرة المقاومين عليه بالكامل ورفع راية حزب الله على دشمه وسواتره، وصولاً إلى تدمير الموقع وتحويله إلى ركام على رؤوس المحتلين، وإزالته من الوجود.



وقبل أيام، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال كلمته لمناسبة الذكرى الـ17 لحرب تموز، أنّ "انتصار تموز أسّس لمعادلة ردع لا تزال قائمةً حتى اليوم، مقابل تآكل الردع عند العدو الإسرائيلي".