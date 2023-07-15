"الكنيسة" تستعيد أراضٍ مقدسية بيعت ليهود

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأحد، أن بطريركية الروم الأرثوذكس أعادت الأراضي التي باعتها في الجزء الغربي من القدس المحتلة.

وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 10 دونمات، في قلب حي أبو طور من الجزء الغربي للقدس المحتلة.

وكان تم بيع هذه الأراضي لرجال أعمال يهود في عام 2013، ما أثار غضب في أوساط الكثيرين واعتبروا ما يجري تسريب لعقارات تتعلق بالأيان.

وقالت الكنيسة حينها إن بيع المنطقة كان بمثابة إيجار ل 100 عام، بسبب الضائقة المالية التي كانت تعاني من البطريركية في ذلك الوقت، والآن تمت إعادة شراء المنطقة لقيمتها الدينية.