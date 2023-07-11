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كتيبة جنين تنشر مشاهد من نقل إصابات لوحدة "إيغوز" بعد وقوعها في أحد الكمائن

الثلاثاء 11 يوليو 2023 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين تنشر مشاهد من نقل إصابات لوحدة "إيغوز" بعد وقوعها في أحد الكمائن



جنين/سما/

نشرت كتيبة جنين "الإعلام الحربي، مساء اليوم الثلاثاء ، مشاهد من نقل اصابات لوحدة إيغوز الإسرائيلية بعد وقوعها في أحد الكمائن خلال معركة "بأس جنين".

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بلاغ عسكري: "نؤكد أنه لازال في جعبتنا المزيد والمزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو وإن ما سُمح بنشره هو بعض ما نمتلك في جعبتنا.

وأضافت:" نتحدى الرقابة العسكرية بالكشف عن خسائر جيشهم المهزوم خلال المعركة ونقول للغبي نتنياهو وقيادة جيشه الحمقاء أننا بعون الله وقوته ننتظركم لنسوء وجوهكم مرة أخرى ونريكم المزيد من بأسنا.

#جنين

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