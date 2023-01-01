  1. الرئيسية
  2. الصحة

نصائح للحصول على شعر صحى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح للحصول على شعر صحى



وكالات / سما /

تساقط الشعر من المشاكل الشائعة، وله أسباب عديدة من الإجهاد إلى عدم التوازن الهرمونى، وفى التقرير التالى نقدم طرق حماية الشعر من التساقط، بحسب موقع "هيلث شوت".

طرق لحماية شعرك من التساقط

غذى شعرك بالنظام الغذائى الصحيح

يلعب النظام الغذائى المتوازن والمغذى دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة الشعر، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات الأساسية لدعم نمو الشعر.

تشمل بعض العناصر الغذائية المفيدة البيوتين والزنك والحديد والفيتامينات A و C و E وأحماض أوميجا 3 الدهنية. 

ادخل أطعمة مثل الخضراوات الورقية والبيض والأسماك والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة فى نظامك الغذائى لتوفير اللبنات الأساسية اللازمة لشعر صحى.

العناية الجيدة بالشعر

تعتبر العناية المناسبة بالشعر ضرورية للحفاظ على الصحة العامة لشعرك.

التعامل اللطيف: تجنب التمشيط بالفرشاة أو التمشيط العنيف، لأنه قد يتسبب في تكسر الشعر الهش وتلفه، يمكنك استخدام مشط ذو أسنان عريضة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة لفك تشابك شعرك برفق.

تجنبي التصفيف بالحرارة: الحرارة الزائدة من أدوات التصفيف مثل مكواة الشعر ومجففات الشعر يمكن أن تضعف الشعر وتتلفه قللي من استخدامها أو استخدمي بخاخات واقية من الحرارة عند التصفيف.

التشذيب المنتظم: قم بجدولة قصات الشعر المنتظمة كل ستة إلى ثمانية أسابيع لإزالة الأطراف المتقصفة ومنعها من الانتقال إلى أعلى جذع الشعرة، مما يتسبب في مزيد من الضرر.

اختر منتجات الشعر الصحية: اختر أنواع الشامبو والبلسم اللطيفة الخالية من المواد الكيميائية القاسية مثل الكبريتات والبارابين. يمكن لهذه المواد أن تزيل الزيوت الطبيعية وتتسبب في الجفاف، ما يؤدي إلى تكسر الشعر.

#شعر صحى #الشعر

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري: القاهرة لن توافق أبداً على تمرير البترول الجزائري إلى غزة

تحذيرات من استمرار انخفاض قيمة الشيكل

متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى الكنيست.. واشنطن: الأمور في إسرائيل "تخرج عن السيطرة"

بالفيديو: كتيبة العياش تعلن إطلاق صاروخين صوب مستوطنة "شاكيد"

لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله"

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على تقليص ذريعة عدم المعقوليّة

سموتريتش يرد على بايدن بعد وصفه بـ"الأكثر تطرفا"

الأخبار الرئيسية

20230711104003

مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة

جيش الاحتلال يعترف بارتكابه جرائم بغزة ويكتفي بتوبيخ ضباطه

رئيس

الرئيس عباس يتوجه إلى جنين ومخيمها غداً

20230711075505

القدس: الاحتلال يخلي منزل عائلة صب لبن ويسلمه للمستوطنين

20230710114520

"الكنيست" يصادق بالقراءة الأولى على تقليص ذريعة عدم المعقوليّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية