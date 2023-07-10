اصابة بالرصاص في الرقبة .. مواجهات واعتقالات بالضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات في نابلس واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ودارت مواجهات واشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بالرقبة ووصفت حالته بالمستقرة.

وعرقلت قوات الاحتلال طواقم إسعاف الهلال الأحمر وأخرت وصولها للإصابة، والتي نقلت إلى مستشفى رفيديا للعلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أشرف أبو فاعور وسليمان الكعبي عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما في مخيم عسكر الجديد.

واقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الثلاثاء، مقامات إسلامية ببلدة عورتا جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة قبل منتصف الليل، وانتشرت في شوارعها، وأغلقت مداخلها لتأمين اقتحام المستوطنين.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المنازل.

واقتحم مئات المستوطنين في وقت لاحق منطقة المقامات الإسلامية بالبلدة بحجة أداء طقوسهم التلمودية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العرقة بمحافظة جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من السكان بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون، وبيت قاد، وفقوعة، وشنت حملة تمشيط ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة وسط إجراءات وممارسات استفزازية.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشابين وحيد صبيح وصالح صعابنة من بلدة فحمة جنوب جنين.