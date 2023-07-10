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زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى جنين الأربعاء القادم

الثلاثاء 11 يوليو 2023 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى جنين الأربعاء القادم



رام الله/سما/

يعتزم الرئيس محمودعباس زيارة محافظة جنين الأربعاء القادم في زيارة تعتبر استثنائية، بعد أسبوع من انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، جاء هذا على لسان مصدرين فلسطينيين لهيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم الاثنين.

 وأضافت القناة: "ليس من المعروف حتى الآن إن كانت زيارته ستشمل مخيم جنين والتي جرت فيها العملية العسكرية، أم أنها ستكون زيارة عامة إلى المدينة. 

ولفتت القناة إلى أن زيارة أبو مازن الى جنين تعتبر حدثا نادرا الى حد ما، حيث أنه لم يزر المدينة على مدار سنوات طويلة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد فقدان السلطة الفلسطينية سيطرتها على أجزاء معينة من محافظة جنين على رأسها مخيم جنين. 

وأشارت إلى أن المجلس الأمني المصغر (الكابينيت) اجتمع في وقت سابق امس على ضوء التصعيد الأمني الأخير، حيث ناقش الوزراء خلال الاجتماع تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية للمساعدة في تعزيز مكانتهاـ الا أن وزراء من الصهيونية الدينية غضبوا من الخطوة وعارضوا الخطوة على ضوء العمليات الأخيرة، على رأسهم الوزير بتسلئيل سموتريش. 

وتعليقا على ماورد أعلاه، قال محافظ جنين أكرم الرجوب في تصريحات صحفية، إن الرئاسة الفلسطينية ستصدر بيانا يوم الثلاثاء تعلن فيه إن كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بزيارة محافظة جنين، يوم الأربعاء من عدمه.

#الرئيس عباس

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