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صيدم: ألمانيا ليست لاعبا هامشيا والعدل يعني إنهاء الاحتلال

الإثنين 10 يوليو 2023 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: ألمانيا ليست لاعبا هامشيا والعدل يعني إنهاء الاحتلال



رام الله/سما/

- أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، خلال لقائه اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، رئيس قسم الشرق الأدنى في الخارجية الألمانية أولرش أرنست، ورئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أوليفر أوفتشا، محورية الدور الألماني في أوروبا، وضرورة أن تلعب برلين دورا أساسيا في العمل مع المنظومة الدولية لتغيير الواقع الفلسطيني المعاش، والذي يشهد بشكل يومي مزيدا من الاعتداءات الإسرائيلية، وتفاقما واضحا في عنصرية حكومة الاحتلال، عبر توسيع الاستيطان وسلب حقوق شعبنا في ثرواته وأمواله.

وشدد صيدم على أن العدل يعني إنهاء الاحتلال، وأن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا عندما يحصل الشعب الفلسطيني على أمنه وحقوقه التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية، وتطبيق قرارات مجلسي الأمن الدولي والأمم المتحدة، ووقف كافة الإجراءات أحادية الجانب التي تدمر فكرة حل الدولتين.

وأعرب عن تقديره لدور ألمانيا، وتوفيرها الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ماديا ومعنويا، مشددا على ضرورة أن يشمل الدعم جميع القطاعات التطويرية والتشغيلية في الضفة وغزة والقدس.

#صبري صيدم

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