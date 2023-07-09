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القضاء المصري يؤيد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الإثنين 10 يوليو 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء المصري يؤيد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك



وكالات / سما /

أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الأحد، تأييد عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك ورفض طعنه وطعن وزارة الشباب والرياضة، على عودته لمنصبه.

وكان القضاء المصري قد حكم على منصور بالحبس لمدة شهر، بعد "سبه" لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ما أدى لحكم آخر في شهر نيسان/ أبريل بعزله من منصبه.

وينص قانون الرياضة المصري، على عزل أي رئيس نادي يصدر في حقه حكم قضائي له علاقة بقضية أخلاقية، لكن القرار تم تأجيله بسبب طعن مرتضى منصور على ذلك الأمر.

وبذلك لم يعد مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك بشكل رسمي، إلى أن يتم الانعقاد لجمعية عمومية جديدة لاختيار الرئيس الجديد للنادي.

ومن المتوقع أن يتم عقد الانتخابات الخاصة بنادي الزمالك، إما في شهر آب/ أغسطس المقبل أو في أواخر العام الجاري.

ويحق لمنصور الترشح في الانتخابات، حال عدم الحكم عليه في قضية أخرى، حيث أنه متهم أيضاً في سب الخطيب بجناية أخرى.

#مرتضى منصور #الزمالك #القضاء المصري

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