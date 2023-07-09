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تسهيلات أردنية جديدة للمقدسيين وهي كالتالي ..

الإثنين 10 يوليو 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسهيلات أردنية جديدة للمقدسيين وهي كالتالي ..



القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الداخلية الأردنية، الإثنين، إنها ستقدم تسهيلات للفلسطينيين في القدس المحتلة.

ومن بين التسهيلات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا بعد إقرارها، قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لأول مرة دون تحديد سن معينة، والسماح للأردني الذي يحمل رقمًا وطنيًا والمتزوج من مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف.

كما سيسمح للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت "الضفة الغربية" وزوجه مقدسي حامل للهوية المقدسية وللرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت والذي يبدأ بالرقم (***9000)، التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرًا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، وذلك وفي جميع هذه الحالات وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

وأشارت إلى أن اجتماعًا سيعقد بهذا الصدد، انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة التخفيف على أهالي القدس الشريف، والذي تجسد في توقيع اتفاقية بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات وشركة البريد الأردني في 2018.

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