الاحتلال يزعم العثور على بقايا صاروخ شمال الضفة

القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 9 يوليو 2023، أنه تم العثور على بقايا صاروخ في مقبرة قرب مستوطنة "رام أون" شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال :"عثر رجل أمن على بقايا صاروخ بدائي في وقت سابق اليوم الأحد في مستوطنة رام أون، وبعد فحص الأجزاء من قبل طواقم المتفجرات تبين أنه صاروخ قديم بدائي.

وأشار إلى أنه لم يتم العثور على متفجرات في بقاياه.

ورجح جيش الاحتلال أن هذا الصاروخ هو الذي تم إطلاقه من جنين في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي، وتسبب بحرق دونمين من الأراضي في مستوطنة "رام أون".