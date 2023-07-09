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بن غفير لبايدن: "إسرائيل" ليست جزءا من بلدك"

الأحد 09 يوليو 2023 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير لبايدن: "إسرائيل" ليست جزءا من بلدك"



القدس المحتلة/سما/

فتح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نيران التصعيد الكلامي بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبرا أن على الأخير إدراك أن إسرائيل ليست جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوزير بن غفير في حديث تلفزيوني على القناة الإسرائيلية الـ14، مخاطبا بايدن إن "إسرائيل لم تعد جزءا من أمريكا".


وأضاف بالقول "إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على الإسرائيليين تطرفٌ، فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل".

وأردف قائلا "أدعو بايدن  لزيارة القدس والخليل، ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه، دافعه هو حب إسرائيل"، مثلما زعم بن غفير.


وتجدر الإشارة إلى أن بايدن أكد في وقت سابق من نهار اليوم الأحد، في لقاء مع "سي إن إن"، أن بلاده لا تزال تعتقد بحل الدولتين على أنه الطريق الصحيحة لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما انتقد الرئيس الأمريكي مواقف بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرا أنهم جزء من المشكلة.

#ايتمار بن غفير #بايدن

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